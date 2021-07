Equipo masculino de tiro con arco logra segunda victoria consecutiva en JJOO

Photo : YONHAP News

El equipo masculino de tiro con arco de Corea del Sur logró el lunes 26 la medalla de oro en la prueba por equipos en el campo de tiro con arco del parque Yumenoshima de Tokio.En la prueba final de esta disciplina, el equipo masculino de Corea del Sur, formado por Kim Je Deok, Kim Woo Jin y Oh Jin Hyek se midió ante China Taipéi (Taiwán) - cuyo equipo estuvo integrado por Deng Yu Cheng, Tang Chih Chun y Wei Chun Heng- y ganó con un marcador de 6 a 0.Así, la selección masculina de tiro con arco de Corea, que ya obtuvo el oro en los JJ OO de Río 2016, acumula su segundo oro consecutivo en la prueba por equipos masculina, además de suponer la tercera medalla dorada obtenida en tiro con arco en los JJOO de Tokio 2020. Las dos primeras fueron obtenidas previamente en la competencia de tiro con arco mixta y en la prueba por equipos de la categoría femenina.La representación surcoreana aventajó a sus rivales taiwaneses terminando el primer set en 59 a 55, mientras que en el segundo set mostró una actuación impecable al clavar las seis flechas en la diana. En el tercer set, Kim Je Deok y Oh Jin Hyek remataron el partido agregando cada cual 10 puntos, hasta firmar una reñida victoria por 56 a 55.De esta manera, el equipo de tiro con arco de Corea se acerca a su meta inicial de conseguir las cinco medallas en juego de estas olimpiadas. En particular, Kim Je Deok, de 17 años, y An San, quienes obtuvieron sendas medallas de oro en la prueba mixta de tiro con arco, competirán por separado en las modalidades individuales de cada categoría.Por el momento, cuentan con grandes posibilidades de convertirse en los primeros arqueros de Corea en obtener tres preseas de oro en una misma olimpiada.