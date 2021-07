An Chang Rim logra el bronce en judo masculino de 73 kg

Photo : YONHAP News

An Chang Rim derrotó a Rustam Orujov de Azerbaiyán en la competición por la medalla de bronce de de judo, categoría masculina de73 kg.El combate, celebrado en el Nippon Bukokan de Tokio en la tarde del lunes 26, hora local, fue muy reñido desde el inicio, pero a tan solo 7 segundos del final, An consiguió realizar un waza-ari, que equivale a medio punto, logrando aventajar a su rival.An Chang Rim, con energías casi agotadas tras una intensa jornada, con la previa semifinal de judo masculino que tuvo lugar el mismo día ante Lasha Shavdatuashvili de Georgia, perdió la oportunidad de subir al tatami en la final al cometer una falta en la prórroga. Pero pese a todo logró sobreponerse y luchar intensamente hasta el final, para lograr otra valiosa medalla olímpica de bronce en este arte marcial.El judoca An Chang Rim de 27 años, nacido en Tokio de padres coreanos de segunda generación en Japón, representa a Corea del Sur a nivel internacional desde 2014.