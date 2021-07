Hwang Seon Woo queda 7º en 200m libre masculino y Jin Jong Oh no logra medallas en tiro

Photo : YONHAP News

Hwang Seon Woo, la joven promesa de la natación surcoreana, no pudo lograr su meta de colgarse una medalla en Tokio 2020, al quedar en séptimo lugar en la competición de 200 metros libre en natación masculina.Pese a lograr clasificarse en una final olímpica por primera vez en 9 años, desde que Park Tae Hwan culminara esa hazaña en Londres 2012, terminó en séptimo lugar de ocho competidores, con un tiempo de 1 minuto 45 segundos 26 centésimas en la final masculina de 200 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la prueba celebrada en el Centro Acuático de Tokio en la mañana del día 27 (hora local).El nadador surcoreano, que iba en primer lugar hasta los 150 metros, quedó fuera del medallero al perder impulso en la distancia restante.Pese a ver truncado su sueño de colgarse una presea, es admirable que con solo 18 años y en su primera olimpiada consiguiera pasar a la final, confirmando su gran potencial de convertirse en un nadador de primera clase. En particular, Hwang Seon Woo hizo gala de una gran velocidad en los tramos finales de 50 y 100 metros, batiendo el récord mundial en dichas secciones.Por otra parte, en la misma jornada del 27 de julio, Jin Jongoh, el as del tiro de Corea del Sur, concluyó su participación olímpica.Desde 2004, este campeón mundial del tiro con pistola ha participado en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos.El martes 27, tuvo lugar la prueba de equipos mixtos de 10 metros de pistola de aire comprimido en el campo de tiro Asaka, Tokio, donde Jin Jong Oh compitió junto con su compañera de equipo Choo Ga Eun. El dúo surcoreano terminó la prueba con un total de 575 puntos, colocándose en noveno lugar, y por tanto no pudieron clasificarse para la segunda fase, donde compiten los ocho primeros.