Presidencia desmiente noticia de posible cumbre con Corea del Norte

La Casa Presidencial ha desmentido la noticia de un medio extranjero afirmando que las dos Coreas planeaban mantener una cumbre.La portavoz presidencial Park Kyung Mi envió un mensaje de texto a los medios comentando que la noticia era falsa y que las dos Coreas no están en conversaciones sobre una posible cumbre.Previamente, la agencia Reuters divulgó, citando a fuentes anónimas del Gobierno surcoreano, que el presidente Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un intentaban concretar una cumbre intercoreana.La noticia llegó un día después de que las dos Coreas reactivaran la línea directa de comunicación intercoreana y mantuvieran la primera llamada en trece meses.Si bien se especula que ambos mandatarios podrían reunirse antes de finalizar el mandato del presidente Moon Jae In, la Casa Presidencial ha mostrado prudencia, recordando que apenas han dado el primer paso para reanudar el diálogo entre las dos Coreas.