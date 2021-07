Esgrima: Corea asegura al menos la plata en sable masculino por equipos

Photo : YONHAP News

La selección masculina de sable de Corea del Sur, actualmente nº1 del ranking mundial, está a un paso de conquistar la cima en los JJOO de Tokio.El conjunto formado por Oh Sang Uk, Gu Bong Il y Kim Jung Hwan venció en la semifinal de sable masculino por equipos celebrada el día 28 en Chiba, Japón, al equipo alemán por 45 a 42 puntos.Corea quedó campeón en los JJOO de Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, pero el evento no fue abierto por rotación de modalidad. No obstante, desde 2017, los esgrimistas surcoreanos han conquistado el campeonato mundial por tres años consecutivos.A un paso de la conquista de una nueva medalla en los JJOO de Tokio, competirán en la final la noche del jueves 28 contra Italia.