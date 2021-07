Población surcoreana registra menor incremento en 2020

Photo : YONHAP News

When looking at South Korean citizens, the country began to see a natural decline in population for the first time last year. However, when including foreign residents, which hit one-point-seven million in 2020, the overall figure rose.During the pandemic, fewer foreigners came into the country though many overseas South Koreans returned home. This resulted in an overall rise in total population, though it's the smallest increase to date.By region, the population in the Seoul metro area rose zero-point-six percent to 26 million, accounting for more than half of the country’s total number. The number of senior citizens 65 and older came to eight-point-two million last year, or 16-point-four percent of the population.Meanwhile, single-member households accounted for the largest share of households at 31-point-seven percent last year as the percentage continues to grow.La población de la nación registró un aumento en 2020 de unas 50 mil personas, hasta registrar 51,8 millones en noviembre del año pasado, según informó Estadísticas de Corea el jueves 29, siendo el menor aumento registrado hasta la fecha.Al observar solo a los surcoreanos, el país comenzó a experimentar un declive natural de población por primera vez el año pasado. Sin embargo, al incluir a los residentes extranjeros, que sumaron 1,7 millones en total en 2020, la cifra general aumentó.Durante la pandemia llegaron menos extranjeros al país, aunque muchos surcoreanos residentes en el extranjero volvieron a casa, generando un aumento de la población total, aunque el menor hasta la fecha.Por zonas, Seúl y el área metropolitana registraron un incremento de ciudadanos del 0,6%, llegando a 26 millones, más de la mitad del total del país.En tanto, el número de personas de la tercera edad, de 65 años o más, alcanzó 8,2 millones el año pasado, un 16,4 por ciento de la población.Mientras, los hogares unipersonales registraron la mayor proporción el año pasado con un 31,7%, aunque el porcentaje sigue aumentando.