Photo : YONHAP News

A medida que la competencia entre los seis candidatos presidenciales del oficialismo se recrudece, la cúpula dirigente y el comité electoral de The Minjoo han llegado a una especie de "acuerdo entre caballeros".Los candidatos a las primarias de la formación asistieron el miércoles 28 a la ceremonia de firma del acuerdo "un solo equipo", donde pactaron no incurrir en campañas difamatorias y a fomentar una competencia justa.Los seis aspirantes, Lee Jae Myung, Chung Se Kyun, Lee Nak Yon, Park Yong Jin y Choo Mi Ae, se comprometieron a presentar medidas orientadas a futuro, a perseguir la dignidad y la honestidad, a competir de buena fe y a acatar las reglas tanto del partido como del comité electoral.En posteriores declaraciones ante la prensa, los candidatos expresaron claramente que el partido debería sancionar la propaganda maliciosa y enfatizaron la necesidad de distinguir entre analizar los hechos y realizar campañas desleales.Sin embargo, el gobernador de la provincia de Gyeonggi, Lee Jae Myung, y el ex dirigente de The Minjoo, Lee Nak Yon, se enfrentaron nuevamente durante el primer debate televisivo que tuvo lugar ese mismo día, intercambiando posturas agresivas.