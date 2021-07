Los once precandidatos presidenciales del principal opositor se reúnen

Photo : YONHAP News

Los once precandidatos presidenciales del principal partido opositor, Poder del Pueblo, mantuvieron el jueves 29 su primera reunión para discutir sobre las normas para elegir al candidato final del partido, propuestas por el comité electoral de la formación.Hasta once personalidades compiten en la carrera interna a la candidatura presidencial, incluidos Hong Joon Pyo y Yoo Seung Min, que ya se postularon a las últimas elecciones presidenciales, y Won Hee Ryong, gobernador de Jeju. Todos expresaron al unísono su compromiso con la reforma gubernamental y de competir con buenas promesas electorales, en vez de desprestigiar a los rivales.El encuentro tuvo lugar en un ambiente amistoso, si bien algunos mostraron inquietud ante posibles facciones, además de cuestionar los métodos del candidato Ahn Sang Soo, ex alcalde de Incheon, quien se negó a incluir un sondeo público general para la primera fase.En tanto, el ex fiscal general Yoon Seok Yeol, quien valora el mejor momento para unirse al partido conservador, alentó al legislador Chung Jin Suk en su protesta unipersonal frente a la Casa Presidencial, para solicitar al presidente Moon Jae In una disculpa sobre la intervención cibernética para manipular la opinión del colaborador cercano y ex gobernador de Gyeongsang del Sur, Kim Kyoung Soo.