Internacional Tres años y medio de cárcel por incumplir sanciones contra Corea del Norte

Según informó Radio Asia Libre el día 30, la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, Australia, ha condenado a un australiano-coreano de apellido Choi a tres años y medio de prisión por incumplir las sanciones de la ONU contra Corea del Norte y también la 'Ley de Armas de Destrucción Masiva' australiana, al actuar como mediador en la venta de equipos militares, petróleo refinado y carbón de Corea del Norte.



El tribunal determinó que Choi (de 62 años) trató de obtener beneficios económicos ayudando a los norcoreanos, al considerar injustas las sanciones contra Corea del Norte.



Si bien Choi se declaró inocente, alegando no haber realizado ninguna transacción, la Fiscalía no consideró como eximente que las negociaciones no culminaran con éxito.