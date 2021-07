Photo : YONHAP News

El Ministerio de Igualdad de Género y Familia ha subrayado que la misoginia y otros ataques contra los derechos humanos no deben tolerarse bajo ninguna circunstancia.Así se pronunció la cartera en un comunicado emitido el viernes 30, sobre la controversia que implica a la arquera surcoreana An San y a Kim Keon Hee, esposa del ex fiscal general Yoon Seok Yeol.La polémica llega tras algunos comentarios maliciosos publicados en Internet, criticando el pelo corto de la arquera An San, al calificar su peinado como "feminista". Mientras, una librería del distrito de Jongno apareció empapelada con imágenes y textos difamando a la esposa de Yoon.