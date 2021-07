An San logra su tercer oro en tiro con arco femenino

Photo : YONHAP News

An San ha grabado su nombre en la historia del tiro con arco al obtener su tercer oro en las Olimpiadas de Tokio 2020.En la prueba final individual de tiro con arco femenino, celebrada en el parque Yumenoshima en Tokio, Japón, la arquera surcoreana venció por 6-5 a Elena Osipova, que compitió bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso, con un marcador de 29-27 en el quinto set. La contienda fue muy reñida desde el primer momento, al ostentar una puntería muy pareja ambas finalistas.Con este resultado, An San se convierte en la primera deportista de la selección surcoreana en colgarse tres preseas de oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también en la primera en concretar esta hazaña en la historia del tiro con arco olímpico.Previamente a este logro, An San obtuvo sus dos primeras preseas de oro en la categoría de equipos mixtos, creada por primera vez en la presente edición de Tokio 2020, y en la modalidad de equipos femenino de tiro con arco.El 31 de julio, hora local, tendrá lugar la prueba final de la categoría masculina individual de tiro con arco en la que competirá por el oro Kim Woo Jin. Hasta la fecha, la selección surcoreana de tiro con arco acumula cuatro medallas de oro en estos juegos olímpicos.