Defensa evita comentar declaración de Kim Jo Yong

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha dado a conocer que por ahora no hay nada decidido, ni fechas ni envergadura, sobre las maniobras conjuntas del segundo semestre de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, que la subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong, prácticamente exigió cancelar.El viceportavoz de dicha cartera de Seúl, Boo Seung Chan, explicó el lunes 2 que no hará comentarios sobre el comunicado emitido desde Pyongyang por la hermana de Kim Jong Un, y que las autoridades militares surcoreanas decidirán los detalles del entrenamiento conjunto con Estados Unidos mediante acuerdos con su aliado.Añadió que Seúl y Washington mantienen estrechas consultas sobre esas maniobras en base a la situación de la península coreana en general, desde la propagación del COVID-19 hasta el nivel de preparación de la defensa combinada, el proceso del traspaso del mando militar en tiempos de guerra y los esfuerzos diplomáticos para la paz.En cuanto a la opción de proponer a Corea del Norte una reunión militar, el viceportavoz afirmó que a estas alturas no consideran tal alternativa.