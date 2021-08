Corea obtiene bronce en dobles femenino de badminton

Photo : YONHAP News

El dúo surcoreano formado por Kim So Yeong y por Kong HeeYong se colgó la medalla de bronce en dobles femenino de badminton en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Durante el partido por el bronce, celebrado en la Plaza Deportiva Musashino Forest de Tokio el lunes 2 de agosto, Kim So Yeong y Kong Hee Yong, que ocupan el quinto puesto del ranking mundial, vencieron a otro equipo surcoreano integrado a su vez por las No. 4 del ranking mundial, Lee So Hee y Shin Seung Chan.El par de Kim y Kong aventajaron a sus oponentes de la misma nacionalidad por 2 a 0, obteniendo así la primera medalla en badminton de Corea del Sur en el marco de las presentes olimpiadas.Ambos grupos fueron derrotados en la semifinal, previamente celebrada, y se midieron en un partido intenso para definir el tercer y cuarto lugar de esta prueba olímpica.Es la primera vez desde la edición de Atenas 2004 que dos equipos surcoreanos se enfrentan por una medalla en badminton. En aquel entonces, el par Ha Tae Kwon- Kim Dong Moon se midió con Lee Dong Soo – Yoo Yong Seong, en la final de la prueba de dobles masculino de badminton, logrando la presea de oro, mientras que el segundo dúo se quedó con la plata.