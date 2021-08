Photo : YONHAP News

Park In Bee, que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para revalidar su título como campeona olímpica del golf femenino, ha sido seleccionada por AFP como una de las principales ‘golfistas a seguir’ en este certamen.El día 3, en la víspera del inicio del torneo de golf femenino en Tokio, la agencia de noticias AFP mencionó a las "cinco golfistas a seguir" en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, colocando a Park In Bee en primer lugar.En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Park In Bee, quien sufrió una grave lesión en el pulgar izquierdo justo antes de la competición, mantuvo la delantera desde la segunda ronda y logró la medalla de oro. Dicha ocasión quedó grabada en la historia al coincidir con la reinclusión del golf como deporte olímpico después de 116 años de ausencia.Según AFP, hace cinco años en Río y pese a un fuerte estrés, Park In Bee logró la presea dorada, y en esta edición de Tokio 2020, donde aspira a obtener su segundo oro, está mucho más relajada.La agencia de noticias también alude a otra golfista que ha captado la atención del mundo: se trata de Lydia Ko, una coreana que juega bajo bandera neozelandesa. Ko, de 24 años, quien obtuvo la medalla de plata en golf femenino en la edición de Río 2016, ha recuperado la confianza en sí misma tras vencer en el Campeonato de Lotte de la LPGA en abril de este año, poniendo fin a la sequía de victorias que venía sufriendo los últimos tres años.