Washington enfatiza acuerdos con Seúl sobre maniobras conjuntas

Photo : YONHAP News

Washington ha reiterado que cualquier decisión sobre las maniobras militares conjuntas será adoptada mediante acuerdos con Seúl, incidiendo en que por ahora no ha recibido petición alguna del Gobierno surcoreano sobre cambiar o cancelar dichas maniobras.El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, explicó el martes 3 (hora local) que como las autoridades han venido resaltando, el sistema de defensa combinada de la península coreana es férreo y ningún aspecto relacionado -incluyendo los detalles de los entrenamientos conjuntos- se decidirá sin consenso entre Seúl y Washington.Así, reafirmó la postura expresada el 1 de agosto por el Pentágono tras la declaración de Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, quien prácticamente exigió cancelar los ejercicios militares surcoreano-estadounidenses, enfatizando que cualquier decisión será pactada entre Corea del Sur y Estados Unidos.Al ser preguntado sobre si Seúl solicitó cancelar las maniobras conjuntas a Washington, Kirby respondió que no comentaría hechos que no han ocurrido y subrayó que Estados Unidos mantiene la firme promesa de defender la península coreana de las amenazas existentes.