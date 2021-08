Golfistas surcoreanas culminan primera ronda con resultados promisorios

Photo : YONHAP News

El equipo femenino de golf de Corea del Sur, que aspira repetir los logros alcanzados en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y obtener el oro por segunda edición consecutiva, culminó la primera ronda del stroke play individual sin grandes altibajos.La primera ronda de golf femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrada en el Country Club de Kasumigaseki (par71), Saitama, Japón, empezó a las 7:30 am (hora local) bajo un sol ardiente y altas temperaturas, que durante el día superaron los 35ºC.Ko Jin Young, segunda en el ranking mundial, concluyó los dieciocho hoyos de la primera jornada firmando 68 golpes, 3 bajo par, con 6 birdies y 3 bogeys, ubicándose en cuarto lugar. En tanto, la sueca Madelene Sagstrom lidera la lista de las 60 jugadoras, al conseguir el primer lugar con un total de 66 golpes, 5 bajo el par.Ko jugó la primera ronda junto con Nelly Korda (EE UU), actual N°1 del ranking mundial, y Nasa Hataoka (Japón).Park In Bee, por su parte, quien hace cinco años se colgó la presea de oro en Río de Janeiro 2016, terminó la primera ronda con tres birdies y un bogey, sumando 69 golpes, 2 bajo par.Park empezó el torneo con buen pie, realizando impecables tiros y aprovechó la oportunidad de birdies desde el hoyo 2 al 6, pero no pudo reducir el número de golpes, concluyendo el juego con un bogey en el último hoyo 18 (par 4).