Oficialismo aboga por aplazar ejercicio militar conjunto Corea-EEUU

Photo : YONHAP News

Dentro del partido en el poder The Minjoo, es cada vez más fuerte la opinión a favor de aplazar el ejercicio militar conjunto de Corea del Sur y Estados Unidos, mientras aumenta la esperanza de que el diálogo con Pyongyang se reactive a partir de la restauración de las líneas de comunicación directa intercoreana.Al respecto, un político oficialista comentó el miércoles 4, que si bien existen todavía personas que se oponen, al final la opinión mayoritaria se inclinará a postergar las maniobras, mientras que otros sesenta legisladores de The Minjoo proponen la reanudación del diálogo intercoreano como condición para cancelar el entrenamiento surcoreano-estadounidense del segundo semestre de 2021.Se conjetura en este contexto, que incluso el presidente Moon Jae In tuvo en mente la postergación del ejercicio, al pedir a sus ministros ajustar posturas con Estados Unidos con cautela y considerando diversas variables, e igualmente el director del Servicio Nacional de Inteligencia, Park Jie Won, al sostener que es necesario abordar el asunto con mayor flexibilidad.Sin embargo, de momento es posible que en torno a las maniobras conjuntas de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses surjan fricciones al interior de The Minjoo, dado el rechazo de algunos diputados, preocupados sobre todo por que el partido sea aún más criticado por descuidar la seguridad nacional y la alianza con Estados Unidos.