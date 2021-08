Seo Chae Hyun pasa a la final de escalada deportiva femenina

Photo : YONHAP News

Seo Chae Hyun, una joven escaladora surcoreana, tiene grandes posibilidades de convertirse en la primera medallista olímpica en escalada deportiva, un nuevo deporte que hizo su debut oficial en los presentes Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Tras competir en la clasificatoria de escalada deportiva combinada categoría femenina, que tuvo lugar el 4 de agosto (horal local) en el Parque Deportivo Urbano de Aomi, Tokio, Japón, terminó segunda y obtuvo el pase a la final de esta modalidad, que se celebrará el día 6 entre ocho finalistas, incluida Seo Chae Hyun.La escalada deportiva, adoptada por primera vez en Tokio 2020, cuenta con tres disciplinas: velocidad, búlder (o escalada en bloque) y lead (o dificultad). En la presente edición el formato es overall, por lo que cada escalador compite en las tres disciplinas, y la clasificación final se determina multiplicando los puntos de cada una de las posiciones conseguidas en las pruebas. Consecuentemente, los escaladores con menor puntuación serán los que ganen las medallas.Seo Chae Hyun obtuvo un total de 85 puntos al multiplicar las tres clasificaciones, ya que en velocidad quedó en décimo séptimo lugar, en búlder terminó quinta y en lead encabezó la lista de las participantes, al obtener el primer lugar.En particular, hizo gala de una gran agilidad y destreza en la prueba de lead, su especialidad, asegurando el pase a la final.Las expectativas se cifran en esta joven escaladora surcoreana, que está a un paso de colgarse la primera medalla olímpica de Corea del Sur en escalada deportiva. Por si fuera poco, con solo 17 años, Seo Chae Hyun, es la competidora más joven y la única adolescente entre las ocho finalistas, por tanto, si logra acceder al podio olímpico ya será un hito en sí mismo.Por otra parte, en la categoría masculina de escalada deportiva, Chon Jong Won, no pudo avanzar. Desafortunadamente, no pudo obtener el pase a la final de escalada deportiva combinada masculina, prevista para el día 4.