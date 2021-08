Crucial saque del partido de voleibol femenino Corea-Brasil

Photo : YONHAP News

El equipo de voleibol femenino de Corea del Sur se prepara para competir con su próximo verdugo, Brasil, N°2 del escalafón mundial de voleibol femenino.El plantel surcoreano, N°11 del ranking mundial y que en Tokio 2020 está mostrando una dramática actuación, con milagrosos desempeños en la cancha olímpica, se prepara para su siguiente partido frente a Brasil, uno de los mejores y más poderosos equipos del mundo.El partido que decidirá la suerte de ambos equipos tendrá lugar el 6 de agosto a las 21:00 horas (hora local) en el estadio Ariake Arena de Tokio. Para ese día, Corea del Sur se ha propuesto avanzar a la final por primera vez en la historia del voleibol femenino de este país. Obviamente no será fácil, pues en términos objetivos el plantel surcoreano es mucho más débil que el rival carioca, que ostenta fama y una larga racha de triunfos en el ámbito internacional. De hecho, en el partido más reciente entre ambos equipos, las surcoreanas fueron derrotadas por sus oponentes brasileras.Sin embargo, no por ello se darán por vencidas. La selección surcoreana se ha fijado como objetivo luchar contra Brasil mediante una serie de estrategias y tácticas basadas en saques exactos y potentes, capaces de desafiar a las brasileras.Además, las surcoreanas optimizarán su potencial organizativo y su fortaleza mental. Pese a todo, y al margen de los resultados, el equipo de voleibol femenino ya ha superado las expectativas cifradas en inicio, haciendo gala de un juego impecable en todos sus torneos. Por lo tanto, gane o no una medalla, ya las integrantes del equipo femenino de voleibol coreano ya forman parte de las heroínas de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.