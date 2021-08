Postulantes presidenciales inciden en apoyo a jóvenes y fomento de natalidad

Photo : YONHAP News

Los precandidatos a las elecciones presidenciales de 2022 continúan presentando sus promesas electorales.Tras proponer medidas para estabilizar el mercado inmobiliario, algunos han mostrado iniciativas para apoyar a los jóvenes e intentar paliar la baja natalidad.Lee Jae Myung, gobernador de la provincia de Gyeonggi del oficialista The Minjoo, se comprometió a efrecer 1 millón de wones al año a los jóvenes a partir del 2023, al margen de la renta universal que quiere imponer. Previamente, también se comprometió a dar prioridad a los jóvenes en el acceso a una vivienda básica.Esta promesa fue criticada fuertemente por su rival Lee Nak Yon, quien denunció la falta de viabilidad y la tildó de promesa exagerada.En tanto, el ex fiscal general Yoon Seok Youl, recientemente adherido a Poder del Pueblo, el principal opositor, ha generado controversia por sus comentarios, al enfatizar que en el accidente nuclear de Fukushima en Japón en 2011 no hubo fugas radiactivas. Al respecto, The Minjoo reaccionó al instante, criticando cínicamente que sus comentarios parecían del primer ministro japonés. Incluso generó indignaciónj entre los legisladores de su partido, que resaltaron que Yoon no está preparado para las elecciones.Mientras Yoo Seung Min, otro precandidato de Poder del Pueblo, anunció la propuesta de ampliar el permiso de maternidad hasta tres años, y cubrir todos los gastos médicos, desde el embarazo hasta el parto para fomentar la natalidad.