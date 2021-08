The Minjoo enfatiza maniobras conjuntas de agosto

Photo : YONHAP News

El líder del partido oficialista The Minjoo, Song Young Gil, ha resaltado que las maniobras conjuntas entre Seúl y Washington son necesarias para el traspaso del mando militar de Estados Unidos a Corea del Sur.Durante una reunión del Comité Supremo celebrada el viernes 6, destacó que el ejercicio militar conjunto entre Corea del Sur y Estados Unidos es de carácter defensivo, y también un paso primordial para el traspaso del mando militar en tiempos de guerra.Destacó que esa es la postura oficial de The Minjjo, además de insistir en que no hay dudas sobre su importancia, por lo que sería importante convencer a Corea del Norte.Sus declaraciones llegan después de que algunos diputados de la formación solicitaran aplazar las maniobras conjuntas de agosto, a fin de persuadir a Corea del Norte a volver a la mesa de negociaciones.