Cuarta jornada olímpica sin medallas para Corea

Photo : YONHAP News

Las dos preseas de bronce que estaban en juego en las pruebas masculinas de karate y tenis de mesa, quedaron truncadas al obtener sendas derrotas Park Hee Jun en el torneo de kata masculino de karate; y el equipo de tenis de mesa masculino.En el partido de tenis de mesa por equipos masculino, celebrado en el Gimnasio de Tokio, Japón, el par surcoreano formado por Lee Sang Su y Jeoung Young Sik se midió con los japoneses Niwa Koki y Mizutani Jun, perdiendo por 3 sets a 1 (9-11 11-8 13-15 5-11).Con este resultado, la representación de tenis de mesa de Corea del Sur se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sumando su segunda edición consecutiva sin medallas.Por otra parte, a las 19:40 pm del mismo día, el karateca surcoreano Park Hee Jun compitió contra Ali Souoglu de Turquía por el bronce en la modalidad de katas, pero lamentablemente no falló en su cometido.El karate, que hizo su estreno oficial en esta edición olímpica de Tokio 2020, y por tanto es uno de los cinco deportes nuevos que en estas olimpiadas, se divide en dos modalidades: kumite (combate) y kata (forma).Kata es una secuencia de movimientos establecidos, tanto defensivos como ofensivos, que se representan frente a un rival imaginario.Park Hee Jun avanzó a la prueba para decidir el tercer y el cuarto puesto respectivamente, pero al final no pudo vencer al poderoso rival turco Ali Souoglu, campeón del Campeonato de Europa de Karate del presente año.Así, Park Hee Jun obtuvo 26,14 puntos, mientras que su oponente le aventajó por 27,26 puntos.Por último, Seo Chae Hyun, la joven escaladora en la que se cifraban grandes expectativas de lograr la primera medalla olímpica de Corea en escalada deportiva, un nuevo deporte que hizo su debút oficial en Tokio 2020, terminó en octavo puesto.En la final de escalada deportiva combinada categoría femenina, que tuvo lugar a las 21:10 pm del 6 de agosto (horal local) en el Parque Deportivo Urbano de Aomi, Tokio, Japón, Seo Chae Hyun terminó octava en velocidad y séptima en búlder, logrando un promedio de 56 puntos hasta finalizar octava. En tanto en lead, su especialidad, no pudo aventajar a sus rivales pese a ubicarse en segundo puesto.Corea del Sur ocupa hasta la fecha el décimo segundo puesto del ranking general de los JJ OO de Tokio 2020, con 6 medallas de oro, 4 de plata y 9 de bronce.China lidera el listado olímpico con un total de 34 medallas de oro, seguida de Estados Unidos con 31 preseas doradas, y Japón, el país anfitrión, ocupa el tercer lugar con 23 medallas de oro.