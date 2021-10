Lee Jae Myung podría no necesitar una segunda vuelta para ser candidato presidencial

Photo : YONHAP News

El gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, logró nuevamente el apoyo mayoritario en la primera votación celebrada en Incheon con el segundo colegio electoral de The Minjoo, como parte de las primarias que el partido oficialista lleva en marcha para elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de 2022.Así, tiene más posibilidades de obtener la candidatura presidencial sin una segunda vuelta de votación interna. El respaldo reunido en Incheon es el más alto conseguido en lo que va de las primarias de la formación en el poder, pese al escándalo surgido en torno suyo, exactamente ligado a un plan de urbanización que impulsó en el barrio de Daejang-dong, cuando ejercía como alcalde de Seongnam.Su rival más fuerte, el exlíder de The Minjoo Lee Nak Yon, quedó segundo en Incheon, sin embargo la diferencia entre ambos es mayor ahora, pues en el recuento de votos acumulados desde que se iniciaran las primarias el gobernador de Gyeonggi le adelanta por más de 200.000 votos.Las votaciones internas del partido oficialista finalizarán con la participación de un tercer colegio electoral en Gyeonggi y Seúl, en total unos 600.000 ciudadanos. Considerando la brecha entre Lee Jae Myung y Lee Nak Yon, el primero podrá convertirse en candidato presidencial de The Minjoo sin una segunda vuelta si en esas votaciones obtiene el apoyo de unas 170.000 personas.