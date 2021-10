Photo : YONHAP News

Ante la creciente posibilidad de que el gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, sea elegido como candidato presidencial del oficialista The Minjoo, la oposición ha intensificado la ofensiva política contra él, señalándole como el cerebro del llamado "escándalo Daejang-dong", un presunto caso de favoritismo y corrupción relacionado con un plan de urbanización que promovió cuando dirigía la Alcaldía de Seongnam.En este ambiente, el dirigente de Poder del Pueblo, Lee Jun Seok, se refirió al gobernador de Gyeonggi como "el primer jugador" y le instó a aceptar ser investigado por un fiscal independiente, dando a entender que fue él quien maquinó para que políticos o unos pocos inversores privados se llevasen ganancias multimillonarias de dicho plan.El ex fiscal general, Yoon Seok Youl, incluso exhortó a Lee Jae Myung a renunciar a la carrera presidencial y asumir las investigaciones, cuestionando si acaso no son cómplices él y el exdirector de planificación de la Corporación de Desarrollo Urbano de Seongnam, Yoo Dong Gyu, acusado actualmente de recibir dinero de Hwacheon Daeyu, la empresa de asesoría financiera sospechosa de favoritismo con beneficios multimillonarios relacionados con aquel plan de urbanización.