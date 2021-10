Photo : YONHAP News

El primer ministro Kim Boo Kyum ha enfatizado la importancia de evitar discriminar a los no vacunados, en alusión a las tensiones generadas por la posible implementación del "pase de vacunación", que otorgaría mayor libertad a quienes hayan completado la pauta.En una reunión sobre COVID-19 celebrada el martes 5, el premier solicitó a los ministerios vinculados adoptar medidas para recabar opiniones al respecto, para intentar lograr un consenso entre la población.Asimismo, se comprometió a esforzarse por calmar la inquietud ante el "pase de vacunación" derivadas de desinformación y malentendidos.También solicitó al Centro de Medidas Contra Desastres y a los gobiernos locales promover el sistema de tratamiento de coronavirus en hogares, alegando que para avanzar hacia la nueva normalidad, es necesario reorganizar el sistema de respuesta contra el COVID-19.En cuanto a la vacunación de adolescentes, explicó que sus efectos son claros y que varios países, incluido Estados Unidos, también han empezado a vacunar a los menores.Asimismo, destacó que el 92% de los contagios registrados durante la cuarta ola provienen de personas no vacunadas.En ese contexto, llamó a la gente a vacunarse activamente, y anticipó que desde el 18 de octubre todos aquellos que todavía no hayan sido vacunados, podrán solicitarlo.No obstante, recordó que la vacuna no resuelve todo y llamó a seguir estrictamente las pautas preventivas en todo momento.