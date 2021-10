Contagios diarios se mantienen por debajo de los 2 mil casos

Photo : YONHAP News

Hasta el 5 de octubre Corea del Sur acumula 321.352 casos de COVID-19, tras reportar 1.575 nuevos.Sin embargo, el promedio diario de casos aumentó un 23% la semana pasada respecto a la anterior, con casi un 21% en la zona capitalina y un 29% en el resto del país.Por otra parte, la tasa de vacunados con la primera dosis alcanza el 77% de la población coreana, y un 53% ya ha completado la pauta.Al respecto, las autoridades informaron que el 92% de los casos detectados durante la cuarta ola de contagios son personas no vacunadas o solo con la primera dosis, y por tanto recomiendan a la población vacunarse lo antes posible contra el COVID-19.En cuanto al llamado "pasaporte de vacunación" actualmente en debate, para otorgar beneficios a los ya vacunados, destacaron la necesidad de lograr un pacto social para no discriminar o marginar a los no vacunados.Por otra parte, desde la noche del lunes 5 comenzará la reserva de turno para adolescentes de dieciséis y diecisiete años, que podrán recibir la vacuna entre el 18 de octubre y el 13 de noviembre.También habrá un periodo adicional de reserva de turno para recibir la tercera dosis entre mayores de sesenta y grupos prioritarios, como los internados en instalaciones de alto riesgo y personal de entidades médico-sanitarias.