Descartan riesgo de aborto o anomalías por vacuna COVID-19

Photo : YONHAP News

Corea del Sur planea ofrecer de forma inminente la posibilidad de vacunarse a mujeres embarazadas.Al respecto, las autoridades sanitarias explicaron que las mujeres en estado de gestación son hasta seis veces más vulnerables de sufrir patologías graves en caso de contraer COVID-19. Asimismo, diversos estudios en el extranjero reflejan que las mujeres embarazadas son más propensas a adelantar el parto o a tener bebés con bajo peso en caso de contagio.Expertos surcoreanos en enfermedades infectocontagiosas explican que la vacuna no eleva el riesgo de parto prematuro, de aborto o malformaciones congénitas. Explican que, aunque existe la duda de si el ARN mensajero de la vacuna no llegará a afectar al feto, dicha molécula se descompone y no se transmite a través de la leche materna, y solo los anticuerpos pasan al bebé, para inmunizarle contra el coronavirus.Agregan que la vacuna puede administrarse al margen de la semana de gestación en la etapa inicial - hasta doce semanas- es recomendable comprobar el estado del feto antes de vacunarse. También recomiendan tomar antipiréticos en caso de tener fiebre tras al vacuna, al considerar que la fiebre en la etapa inicial del embarazo conlleva una serie de riesgos, como anomalías congénitas.En cuanto a la administración de dosis adicionales de la vacuna contra el COVID-19, los médicos indican que todos pueden recibir una tercera dosis, incluso aquellos que hayan presentado reacciones adversas en las primeras. En el caso de la vacuna de Pfizer, diversos ensayos clínicos señalan que una tercera dosis puede aumentar once veces el efecto preventivo, y hasta veinte veces el riesgo de contraer una patología grave.Desde la noche del martes 5, Corea del Sur admitirá solicitudes de reserva para una tercera dosis entre los mayores de 75 años, siempre que ya hayan transcurrido seis meses desde que recibieron la segunda.