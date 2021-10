Arranca el 26º Festival de Cine de Busan

Photo : YONHAP News

El 26º Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) comenzará en la noche del miércoles 6, con un acto de apertura que tendrá como maestros de ceremonia al actor Song Joong Ki y a la actriz Park So Dam. La inauguración será presencial, a diferencia de la edición anterior, donde la mayoría de las actividades del BIFF fueron online por la pandemia.Como película inaugural en cartel figura 'Cielo: A la tierra de la felicidad', del director Im Sang Soo, como parte del programa de este año que incluye 223 producciones de casi setenta naciones del mundo.Las películas invitadas se exhibirán en 29 pantallas de seis cines de Busan, siempre acatando las pautas de prevención del COVID-19 y con un aforo máximo del 50% en cada sala, para respetar la distancia entre butacas.En la sección competitiva New Currents (Nuevas Corrientes), rivalizan hasta once películas y a cargo del jurado estará la directora india Deepa Metha.El Festival Internacional de Cine de Busan finalizará el día 15 con la proyección de la película 'Anita', del director hongkonés Lok Man Leung, como obra de clausura.