Moon pide imparcialidad en temas sensibles a nueva jueza del Supremo

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha solicitado a la nueva jueza del Tribunal Supremo, Oh Kyung Mi, aceptar los cambios de la era actual y ejercer satisfactoriamente su papel, al resaltar que mientras el Poder Ejecutivo se encarga de diseñar y ejecutar las políticas estatales, el Poder Judicial es el que marca la orientación en temas socialmente sensibles.Así se expresó el mandatario el miércoles 6 al entregar la carta de nombramiento a Oh como nueva magistrada del Tribunal Supremo, dando a entender que la prioridad es que el pueblo no pierda la confianza en aquellos a cargo de impartir justicia, máxime considerando el empeño mostrado durante todo su mandato para implantar con éxito una reforma judicial.Moon destacó que, con el nombramiento de Oh Kyung Mi, el Tribunal Supremo cuenta por primera vez con cuatro juezas entre sus trece magistrados, el mayor número en la historia constitucional de Corea. Agregó que el agudo interés de la nueva magistrada en los grupos vulnerables y las minorías de la sociedad surcoreana, deja entrever que llegarán decisiones y dictámenes revolucionarios desde el Tribunal Supremo.En respuesta, Oh dijo sentir una gran responsabilidad al integrar la aún "muy pequeña parte de la sociedad" de mujeres que ejercieron y ejercen actualmente como juezas del Supremo, como octava magistrada de dicha instancia del Poder Judicial surcoreano.