Photo : YONHAP News

Ante las sospechas de favoritismo y corrupción vinculadas al plan de urbanización público-privado de Daejang-Dong, varias organizaciones civiles analizan que la consultora financiera Hwacheon Daeyu, señalada con uno de los principales inversores de dichas obras, amplió cuantiosamente sus ganancias al no haber un "precio techo" para la venta de lotes.Así lo afirman las ONGs Solidaridad Popular para una Democracia Participativa y Abogados para una Sociedad Democrática (o Minbyun en forma abreviada), que el jueves 7 alegaron en rueda de prensa que dicha asesoría financiera obtuvo 260.000 millónes de wones más de beneficio al hacerse cargo de la venta de apartamentos por lotes en cuatro secciones de Daejang-dong. En concreto, detallaron que obtuvo casi 1,4 billones de wones de beneficio en esas obras porque no había techo en el precio de los lotes.Según dichas organizaciones, de haberse fijado un precio techo, Hwacheon Daeyu hubiera logrado un beneficio total aproximado de 1,2 billones de wones, pudiendo evitar que una sola empresa privada se llevase tan astronómicas ganancias de un proyecto público-privado de desarrollo urbano.En conclusión, alegaron que el caso Daejang-dong muestra que el sistema de precio techo en lotes debe aplicarse sin excepciones, al margen de la zona a urbanizar o del tipo de inversión, enfatizando que incluso en el caso de terrenos adquiridos mediante expropiación, las obras deben desarrollarse estrictamente en el marco de un plan de desarrollo público, para no acabar convirtiéndose en un "festival de dinero" para los capitalistas privados.