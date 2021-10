Lee Jae Myung y The Minjoo subrayan la legitimidad de las primarias

Photo : KBS News

La primera actividad oficial de Lee Jae Myung, elegido como candidato presidencial oficialista, fue visitar el Cementerio Nacional de Daejeon el lunes 11, desde donde enfatizó la equidad y la imparcialidad como los valores más importantes que Corea debe promover ahora y en adelante.En esta línea, aludió brevemente a las dudas planteadas por su rival en las primarias, Lee Nak Yon, sobre cómo fueron anulados los votos de los precandidatos retirados del proceso de votaciones internas, comentando que confía en que el asunto será tratado objetivamente por la cúpula del partido en conformidad al sentido común, a los principios y al Estatuto en vigencia.Las dudas sobre la anulación de votos fueron presentadas por unos veinte legisladores del equipo de campaña de Lee Nak Yon tras darse a conocer el resultado de las primarias de The Minjoo, al alegar que en caso de incluir como válidos los votos obtenidos por aquellos precandidatos que renunciaron a la carrera, Lee Jae Myung habría logrado un apoyo del 49,32%, es decir, no habría alcanzado la mayoría y se habría organizado una segunda vuelta.Sin embargo, el líder de The Minjoo, Song Young Gil, fue tajante al respecto, cuando afirmó que el oficialismo eligió a Lee Jae Myung como candidato presidencial y así lo anunció formalmente, basándose al pie de la letra en el Estatuto del partido.El reglamento establecido por el partido en el poder sobre las primarias para las elecciones presidenciales de 2022 estipula que en el proceso de votaciones internas serán anulados los votos obtenidos por un precandidato si este decide retirarse de la carrera.