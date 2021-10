Photo : YONHAP News

Kim Song, embajador norcoreano ante la ONU, ha expresado que Pyongyang seguirá reforzando su poder disuasorio para garantizar la seguridad nacional.Durante la reunión de la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, celebrada el día 11 (hora local), Kim explicó que ante la continua hostilidad y la amenaza nuclear de Estados Unidos por más de 70 años, Corea del Norte no ha tenido otra opción que aumentar su poder disuasorio de autodefensa.También criticó que las recurrentes maniobras militares norteamericanas y el continuo desplazamiento de sus activos estratégicos a la península coreana para mantener la hegemonía global, recuerdan a la Guerra Fría de la década de los 1960.En ese contexto, criticó que la decisión de Estados Unidos de transferir su tecnología submarina de propulsión nuclear a Australia no es más de un disfraz de cooperación, y solo prueba que Washington es capaz de abandonar su compromiso sobre no proliferación nuclear si eso favorece a sus intereses.Asimismo, destacó que la política hostil de Estados Unidos es la principal causa de la escalada de tensión en la península coreana, alegando que, frente a esas amenazas, Corea del Norte no tiene más opción que desarrollar un sistema de seguridad que esté a esa altura para autodefenderse.Finalmente, destacó que Pyongyang no dará un paso atrás en cuanto a defensa de su soberanía y sus intereses, y urgió a Washington a dejar a un lado la hostilidad, asegurando que Corea del Norte nunca utilizará sus armas nucleares, salvo que sus enemigos las usen primero contra el régimen.