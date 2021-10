Kim Jong Un llama a reforzar capacidad militar como tarea prioritaria

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano Kim Jong Un ha definido como tarea nacional prioritaria el refuerzo de la capacidad militar del país, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.Durante una exhibición sobre defensa celebrada el lunes 11 con motivo del 76º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, Kim enfatizó que aumentar la capacidad militar es una obligación, una responsabilidad y un derecho como país soberano, reafirmando su voluntad de reforzar el poder militar de Pyongyang de cara a nuevos desafíos militares, en alusión a las maniobras conjuntas entre Seúl y Washington y a la compra de armas estadounidenses por parte de Corea del Sur.En particular, criticó la hipocresía de Seúl al aumentar su capacidad militar bajo la premisa de "defenderse ante Pyongyang", mientras califica como "provocación" el desarrollo de armas de Corea del Norte.En cuanto a Washington, expresó que por mucho que insista en que no mantiene una política hostil contra el régimen norcoreano, su conducta hace pensar otra cosa, además de señalar a Washington como causa principal del aumento de inseguridad en la península coreana.Pese a todo, el líder norcoreano afirmó que su enemigo no es ni Estados Unidos ni Corea del Sur, sino la guerra en sí.En ese sentido, aseguró que la mejora de su capacidad militar no se dirige contra Seúl, enfatizando que la horrible historia del conflicto armado no debería repetirse nunca en la península coreana.