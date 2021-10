Aumenta polémica en The Minjoo por resultado de primarias

Photo : KBS News

The Minjoo ha elegido al actual gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, como candidato presidencial mediante varias votaciones regionales, pero el resultado de las primarias sigue generando gran inquietud en el partido.Aunque la cúpula afirma que el procedimiento se ciñó al Estatuto, Lee Nak Yon, el mayor rival de Lee Jae Myung para las primarias, insiste en convocar una segunda vuelta, al considerar si es justo anular los votos obtenidos por un candidato durante el proceso de votación interna si ese postulante decide abandonar la carrera.Al respecto Sul Hoon, legislador del equipo de campaña de Lee Nak Yon, expresó que si la gerencia de The Minjoo ignora esas dudas, en adelante se enfrentará a serios impedimentos para unificar al partido para las presidenciales de 2022. Además, recordó que cada vez hay más posibilidades de que el gobernador de Gyeonggi sea detenido por su implicación en el escándalo de favoritismo y corrupción vinculado al plan urbanístico Daejang-dong, una promoción que tuvo lugar en Seongnam cuando Lee Jae Myung ejercía como alcalde de esa localidad.En cambio, los simpatizantes de Lee Jae Myung criticaron al equipo de campaña de Lee Nak Yon por alimentar dudas infundadas, basándose solo en información sin contrastar y fuentes amarillistas.En cuanto a la polémica de anulación de votos de precandidatos que abandonaron las primarias, el líder de The Minjoo, Song Young Gil, afirmó que no hay nada que cuestionar sobre la legitimidad de las votaciones internas y que el Consejo Supremo del partido abordará el tema el miércoles 13.