Gobierno no multará a extranjeros sin papeles si se vacunan

Photo : YONHAP News

Aquellos extranjeros indocumentados que completen la pauta de vacunación tendrán como beneficio evitar la multa por residir ilegalmente en el país.Según explicaron las autoridades sanitarias, la medida busca elevar la tasa de vacunación entre la población foránea en el país, actualmente en torno al 20%, pues los extranjeros indocumentados decicen no vacunarse contra el COVID-19 por motivos económicos o legales.Concretamente, les eximirán de la multa de hasta 30 milllones de wones que suele imponerse a los extranjeros indocumentados, en baes al tiempo que hayan residido ilegalmente en Corea del Sur, si deciden abandonar el país por cuenta propia antes de ser deportados. No abonar la multa conlleva la prohibición de entrar en territorio surcoreano por un plazo de entre uno y diez años.Sin embargo, ese incentivo no se aplicará a extranjeros sin papeles extraditados por incumplimiento de pautas sanitarias o por cometer delitos penales.