Photo : YONHAP News

El embajador surcoreano ante Estados Unidos, Lee Soo Hyuck, ha comentado que Seúl y Washington debaten actualmente sobre las intenciones y los posibles efectos de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea.El diplomático respondió así el miércoles 13 desde la Embajada de Corea del Sur en Washington D.C. a las preguntas recibidas durante la interpelación parlamentaria al Gobierno, al afirmar que Estados Unidos comprende el propósito de oficializar el fin de la guerra, aunque resulta prematuro adelantar la postura de las autoridades de ese país norteamericano. Agregó que las consultas bilaterales al respecto giran ahora en torno a los objetivos de declarar el fin oficial de la Guerra de Corea, como al procedimiento a seguir y los efectos posteriores.Además, el embajador aludió al Quad, el mecanismo de seguridad regional que Estados Unidos formó con Japón, Australia, e India para contrarrestar la creciente influencia internacional de China, evaluando que por lo pronto Washington no valora ampliarlo, es decir, no está entre sus planes incluir a otras naciones.La intervención de Lee guarda sintonía con los anuncios realizados hasta la fecha por Seúl, al resaltar que no ha recibido petición o propuesta alguna sobre la posible adhesión de Corea al Quad, aunque en Estados Unidos algunas voces abogan por activar un Quad Plus con más estados participantes o contar con más países colaboradores, aludiendo como posibles candidatos a Vietnam, Nueva Zelanda y Corea del Sur.El embajador consideró que, si Corea llegara a sumarse al Quad, podría colaborar en tecnología, clima y salud pública, aunque calificó el tema como "prematuro", pues ni Seúl ha mostrado activamente su interés, ni Estados Unidos considera ampliar dicho mecanismo.