Lee Nak Yon acepta victoria de Lee Jae Myung en primarias oficialistas

Photo : YONHAP News

Al no aceptar la cúpula de The Minjoo la objeción que presentó sobre la anulación de votos de precandidatos retirados, Lee Nak Yon aceptó su derrota en las primarias.El miércoles 13, Lee dijo asumir el resultado de la votación interna para elegir al candidato presidencial del partido y envió un mensaje de felicitación a su más fuerte rival, el actual gobernador de Gyeonggi Lee Jae Myung, elegido para representar a The Minjoo en las elecciones presidenciales de 2022.Lee Nak Yon enfatizó que despreciar o marginar a los compañeros no ayuda a conseguir la victoria, y que los votantes mostrarán un mayor apoyo al notar una fuerte unidad del partido.Sobre las dudas planteadas sobre la objetividad de anular los votos obtenidos por un precandidato presidencial, en caso de renunciar este a la carrera interna, el Comité de Asuntos Políticos de The Minjoo desestimó esas objeciones, tanto de conformidad con el Estatuto del partido, como para evitar discordias internas de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, anticipó que reformará dicha cláusula para prevenir problemas similares a futuro.