Presidente y primera dama reciben dosis de refuerzo

Photo : KBS News

El presidente Moon Jae In y la primera dama Kim Jung Sook han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.Según informó la Casa Presidencial, ambos recibieron una tercera dosis de la vacuna el viernes 15, de cara al viaje al extranjero del presidente Moon programado para finales de octubre.Desde el día 12, Corea del Sur empezó a administrar vacunas de refuerzo a mayores de 60 años, trabajadores sanitarios e internos en centros de cuidados especiales vacunados hace seis meses. Además, aquellos con baja inmunidad o planes de viajar al extranjero, podrán recibir una tercera dosis aunque no hayan pasado seis meses desde su última vacunación.El presidente Moon Jae In y la primera dama fueron vacunados con AstraZeneca el 23 de marzo y el 30 de abril, y el viernes recibieron otra dosis de refuerzo de Pfizer.Los delegados que acompañarán al presidente en su viaje también recibirán una dosis extra entre la tarde del viernes y el 18 de octubre.