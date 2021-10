Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, actual gobernador de Gyeonggi y candidato presidencial oficialista, realizó una visita a la Asamblea Nacional el viernes 15 para reunirse con los legisladores.Durante el encuentro, Lee enfatizó la unidad interna, alegando que The Minjoo siempre ha mostrado un buen trabajo en equipo.También comentó haber hablado por teléfono el ex primer ministro Lee Nak Yon, quien fue su principal rival en las primarias, destacando su gentileza durante la llamada. Dijo estar dispuesto a aprender de él y a trabajar juntos, coordinando consultas tras la interpelación parlamentaria, según le propuso durante la conversación telefónica.En cuanto al reciente fallo del Tribunal reconociendo como ajustada a Derecho la suspensión de empleo al ex fiscal general Yoon Seok Youl emitida el año pasado, alegó que debería tomar responsabilidad política y renunciar a la carrera presidencial.