Gobierno decidirá sobre adhesión a CPTPP en octubre

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano decidirá como a finales de octubre si adherirse o no al CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico que fue lanzado el 30 de diciembre de 2018 por los once países que integraban el TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico), tras la salida de Estados Unidos en 2017.Así lo adelantó el vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki, en una mesa redonda con la prensa tras finalizar la conferencia de ministros de finanzas del G20 en Washington D.C.El vicepremier detalló que la adhesión de Corea del Sur al CPTPP requiere una serie de reformas institucionales internas, y que durante los últimos dos años las autoridades han realizado diversos cambios en la medida de lo posible, mediante arduas consultas y debates interministeriales. Sin embargo, aclaró que por ahora hay varias alternativas y que probablemente el Gobierno tomará una decisión durante la reunión sobre políticas económicas exteriores, prevista el 25 de octubre.Puntualizó que por ahora la mayor variable es la solicitud presentada por China y Taiwán para unirse al CPTPP apenas hace un mes, en septiembre de 2021, adoptando una postura totalmente distinta de la mostrada en el pasado, en particular China, que criticaba al TPP de "campaña liderada por Estados Unidos para marginar a su país del entorno comercial mundial".También aludió como otra variable importante a que Japón abandona la presidencia rotatoria del CPTPP a fines de enero de 2022, considerando la reticencia de ese país a la adhesión Corea del Sur por las restricciones de Seúl a productos pesqueros de Fukushima.