Moon conversa por teléfono con nuevo primer ministro nipón

Photo : YONHAP News

La primera comunicación telefónica entre el presidente Moon Jae In y el nuevo primer ministro japonés Fumio Kishida tuvo lugar en la noche del miércoles 15, once días después de asumir Kishida el cargo de premier.Durante una media hora, ambos líderes hablaron sobre Corea del Norte y las relaciones bilaterales, coincidiendo en la necesidad de reforzar tanto la cooperación en asuntos norcoreanos como los lazos entre Seúl y Tokio, con perspectiva de futuro. No obstante, los dos mantuvieron sus respectivas posturas sobre temas sensibles, como la esclavitud sexual y la explotación laboral durante el colonialismo y la Segunda Guerra Mundial.Kishida solicitó a su contraparte adoptar "medidas apropiadas" para normalizar relaciones, mientras que Moon abogó por hallar una solución diplomática al problema de la explotación laboral, considerando las distintas interpretaciones que pudieran darse del acuerdo Corea-Japón de 1965, oficialmente bautizado como Acuerdo sobre Conflictos de propiedad, reclamaciones y cooperación económica entre Corea y Japón.Por otra parte, el presidente surcoreano recibió en la Casa Presidencial al director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, a quien explicó las peculiaridades del régimen norcoreano y la necesidad de diseñar propuestas concretas de diálogo por parte de Washington.