Seúl espera destrabar negociaciones de desnuclearización mediante declaración del fin de la guerra

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Lee In Young, explicó que la propuesta del Gobierno surcoreano no se trata únicamente de impulsar la declaración del fin de la Guerra de Corea olvidando los problemas pendientes, sino de darle un impulso a la desnuclearización de la península coreana y destrabar las estancadas negociaciones con Corea del Norte.Así lo expresó en la interpelación parlamentaria el lunes 18, ante la crítica de la oposición de que el gobierno de Moon Jae In intenta impulsar desmesuradamente la declaración del fin de la Guerra de Corea antes de finalizar su mandato.Al respecto, el ministro enfatizó que la iniciativa lleva preparándose desde hace mucho tiempo y que los esfuerzos por mejorar las relaciones intercoreanas deben continuar siempre, sin importar cuántos días de mandato queden.En cuanto a las exigencias de Pyongyang de suspender las maniobras conjuntas entre Seúl y Washington y el desarrollo de armas en Corea del Sur, el ministro dijo que espera hallar una solución mediante una reunión intercoreana sobre defensa.Afirmó que no era posible avanzar hacia el diálogo y la cooperación aceptando unilateralmente Seúl las demandas de Pyongyang, destacando la necesidad de establecer criterios aceptables para las dos Coreas.Asimismo, señaló que los últimos mensajes de Pyongyang incluyen frases más abstractas que los anteriores en que condenaban explícitamente las maniobras conjuntas y el refuerzo del poder militar de Seúl, lo cual podría ser señal de que esté más dispuesto a dialogar.