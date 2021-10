Continúa éxito de series surcoreanas en el mundo

Photo : YONHAP News

Sin conformarse con el éxito de 'El juego del calamar' ('Squid Game'), las series coreanas siguen gozando de gran popularidad entre la teleaudiencia internacional, con producciones como 'My Name' y 'Hometown Cha Cha Cha' entre las 10 más vistas a nivel mundial.Según datos de FlixPatrol –un sitio web que mide las tasas de audiencia de los contenidos de las principales plataformas de streaming del mundo–, mientras 'El juego del calamar' se mantiene en el primer lugar del ranking por vigésimo séptimo día consecutivo, la serie del género de comedia romántica 'Hometown Cha Cha Cha' ocupa entre el séptimo y el noveno puesto durante 15 días seguidos.'My Name', en tanto, logró posicionarse como la sexta más vista apenas un día después de su estreno en Netflix, para después de ello figurar en el puesto número cuatro por dos días consecutivos.Al respecto, los críticos culturales analizan que estos éxitos sucesivos se atribuyen a 'El juego del calamar' –que se ha convertido en todo un fenómeno sociocultural– y vaticinan que el interés por los contenidos surcoreanos aumentará aún más con la llegada de nuevas plataformas de streaming de vídeos, como Disney Plus.