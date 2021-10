Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha enfatizado la legitimidad del ensayo balístico realizado el martes 19 con un nuevo misil balístico de lanzamiento submarino, al alegar que si las fuerzas extranjeras no le impiden ejercer sus derechos soberanos, la tensión no aumentará nunca más en la península coreana.En una entrevista con la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, el portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen declaró que si los derechos soberanos de Pyongyang son garantizados, no habrá más situaciones tensas en la península coreana, pero si Estados Unidos y sus aliados cometen alguna imprudencia, habrá graves consecuencias.Calificó el reciente ensayo de un nuevo misil de lanzamiento submarino como una actividad legítima, parte del plan de Corea del Norte para desarrollar las ciencias de defensa, subrayando que la prueba no fue en ningún modo amenazante, ni afectó a la seguridad de las naciones vecinas.El portavoz explicó la inquietud del régimen ante la anormal y exagerada reacción de Washington al ejercicio legítimo de los derechos soberanos de otro estado. Puntualizó que las operaciones que realiza Corea del Norte para aumentar su poder de disuasión no consideran un enemigo en particular, pues tienen por objetivo prevenir la guerra y promover la seguridad nacional. En este contexto, recordó que Estados Unidos y Corea del Sur ya no figuran como enemigos principales en las directrices de defensa nacional de Corea del Norte.