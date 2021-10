Photo : YONHAP News

Los titulares de Exteriores y Defensa explicaron que el reciente ensayo de Corea del Norte con un nuevo misil balístico de lanzamiento submarino, SLBM, no puede considerarse como "una provocación".El ministro de Defensa, Suh Wook, asistió el jueves 21 a la interpelación parlamentaria del Comité de Defensa, donde rehusó calificar el reciente lanzamiento de Pyongyang de provocación, cuando uno de los legisladores de Poder del Pueblo, el principal opositor, usó ese término para referirse al último ensayo balístico norcoreano SLBM, al que el ministro se refirió solo como "amenaza", señalando que una provocación alude a un acto que genera daños en el espacio aéreo, terrestre o marítimo, o directamente al pueblo.Por su parte, el canciller surcoreano, Chung Eui Yong, evitó responder directamente a si dicho lanzamiento fue una provocación estratégica, durante la interpelación del Comité de Asuntos Exteriores y Reunificación. No obstante, explicó que el criterio para definir un acto como "provocación estratégica", es si puede o no generar un grave impacto en la situación de seguridad de la península coreana, insinuando que la última prueba balística del Norte no cumplió ese requisito.En tanto, el ministro de Reunificación, Lee In Young, recalcó que aparentemente Pyongyang no desea un desenlace fatal, pues se abstiene de lanzar un misil balístico intercontinental, aunque prosigue con los ensayos de misiles. Finalmente, consideró que el Norte podría estar buscando una forma de reanudar el diálogo.Se estima que estos comentarios generarán controversia, pues difieren en parte de la postura mantenida por el Gobierno surcoreano hasta la fecha, y también por el responsable seguridad de la Administración de Joe Biden, quien definió como "provocación" el reciente ensayo de un misil de lanzamiento submarino por parte de Corea del Norte.Previamente, el Ejecutivo surcoreano dijo lamentar profundamente la continua "provocación" de lanzamientos balísticos norcoreanos, después de que Corea del Norte lanzara el 15 de septiembre dos misiles balísticos de corto alcance.