Prosigue polémica por comentarios de Yoon Seok Youl sobre expresidente

Photo : YONHAP News

Yoon Seok Youl, ex fiscal general y uno de los precandidatos presidenciales con más apoyo del principal opositor, el partido Poder del Pueblo, se disculpó por sus comentarios sobre el expresidente Chun Doo Hwan.Sus disculpas aluden al comentario realizado durante una reunión del partido el martes 19, cuando dijo que Chun fue bueno en política salvo por el golpe de Estado y la represión del movimiento democrático en Gwangju de 1980.Al parecer que defendía a Chun, sus declaraciones despertaron indignación y críticas en el círculo político, pese a que Yoon aclaró que su intención no era elogiar al exmandatario, sino mostrar su voluntad de contar con expertos de varios sectores si llegaba a la presidencia.Yoon lamentó su inapropiado comentario y dijo aceptar humildemente las críticas, pero no logró disipar la controversia. Finalmente, el jueves 21 volvió a disculparse a través de las redes sociales ante todos los que sufrieron por el gobierno de Chun, y calificó de inoportuno comentar los actos de un dictador.Pese a todo, ahora es criticado de burlarse al pueblo y no emitir una sincera disculpa, tras publicar en redes una foto de su infancia con una manzana y otra imagen de su perro con la misma fruta, pues en coreano, "disculpa" y "manzana" son honónimos.