Corea reporta 1.440 contagios

Photo : YONHAP News

El viernes 22, Corea del Sur reportó 1.440 casos de COVID-19.Hasta la fecha un 68,2% de la población ha completado la vacunación y el Gobierno prevé alcanzar la meta del 70% el sábado 23.En la mañana del viernes tuvo lugar la segunda reunión del comité de medidas de "vuelta a la normalidad", donde el primer ministro Kim Boo Kyum anunció que habrá una relajación activa y audaz de las pautas preventivas, empezando por las instalaciones de bajo riesgo y los sectores más afectados por la pandemia.Explicó que si bien aquellos que hayan completado la vacunación tendrán más ventajas, también adoptarán medidas para no discriminar a los no vacunados.Pese a todo, insinuó que no habrá grandes cambios hasta noviembre, pues la vuelta a la normalidad se realizará por etapas y gradualmente, en base a modelos de otros países, y al principio podría no satisfacer las expectativas de la gente.El comité planea recabar opiniones de diversos sectores y la próxima semana anunciará una estrategia de convivencia con el coronavirus, con hojas de ruta concretas por sectores: economía, sociedad, salud y seguridad.