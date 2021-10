Gobernador de Gyeonggi deja su cargo para centrarse en campaña presidencial

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, candidato presidencial del oficialista The Minjoo, deja su cargo como gobernador de Gyeonggi el lunes 25 para centrarse enteramente en la campaña electoral. Así, deja su puesto tres años y cuatro meses después de ganar las elecciones regionales de junio de 2018.Nada más renunciar, Lee se reunirá el miércoles 27 con el presidente Moon Jae In y también con otras personalidades de peso del partido, contra quienes rivalizó en las primarias, como el ex primer ministro Chung Sye Kyun y la ex ministra de Justicia Choo Mi Ae.En tanto, el domingo 24 ya conversó con el exlíder de The Minjoo, Lee Nak Yon, sobre cómo promover la unidad en el partido, al tiempo de cooperar de cara a las elecciones, para renovar el Gobierno con visión de futuro.