Corea planea exigir mayor capacidad credicitia para frenar deuda de hogares

Photo : YONHAP News

La Comisión de Servicios Financieros limitará seis meses antes de lo previsto el ratio de cobertura de deuda, como medida para frenar el endeudamiento de los hogares.Así, desde enero de 2022, si las deudas de un particular con entidades bancarias suman 200 millones de wones, el principal del préstamo no podrá superar el 40% de sus ingresos anuales, mientras que si los préstamos son de instituciones no bancarias -como bancos de ahorros, cooperativas crediticias o compañías de seguros- el límite máximo de deuda será del 50%.En tanto, a partir de julio de 2022 ,dicho límite también se aplicará a aquellos con más de 100 millones de wones de deuda, excluyendo préstamos para alquiler o créditos para fianciar bodas, funerales o intervenciones quirúrgicas.Las autoridades financieras consideran la medida como indispensable, ante el continuo incremento en la deuda de los hogares y la carga que conlleva para los particulares el pago de intereres, máxime tras aumentar el tipo de referencia.