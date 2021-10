Moon se reúne con el candidato presidencial de The Minjoo

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se reunió el martes 26 con Lee Jae Myung, candidato presidencial del partido oficialista The Minjoo, a quien felicitó por su victoria en las primarias, al tiempo de desearle que proponga buenas políticas y promesas electorales en campaña, y que haya competencia constructiva entre los postulantes.El mandatario comentó que la rivalidad entre candidatos centrada en propuestas constructivas, sin recurrir al desprestigio, ya contribuye al progreso nacional, y que las medidas sugeridas en dicho proceso, pueden ayudar a grandes rasgos a esbozar la nueva administración.Por su parte, Lee recordó que al haber formado parte del gobierno de Moon Jae In, pues hasta hace unos días ejerció como gobernador de Gyeonggi, hará lo posible para que la actual administración sea recordada como exitosa.El presidente también aludió a las primarias de The Minjoo, al destacar que inevitablemente surge una feroz rivalidad entre integrantes de un mismo partido, que han de ser superadas para promover la unidad. En ese sentido, valoró como muy positiva la reunión que mantuvo el pasado domingo con el exlíder oficialista, Lee Nak Yon, su mayor rival en las primarias.En cuanto al discurso ofrecido por Moon ante la Asamblea Nacional para presentar el presupuesto nacional para 2022, el candidato presidencial oficialista dijo compartir varios puntos.El presidente destacó que al diseñar el plan presupuestario había considerado las prioridades del nuevo gobierno, recordando las dificultades que tuvo al comenzar su mandato por tener que operar con presupuestos de la administración previa. En tanto, Lee dijo coincidir en que la reestructuración económico-industrial del país en un momento de grandes cambios, debe ser liderada por el Estado y el Parlamento con una inversión y intervención institucional adecuada.